World Snooker Championship 2018: Frame scores, complete results & highest break

From the section

Media playback is not supported on this device Watch the moment Selby clinched third world title

2018 World Snooker Championship Venue: Crucible Theatre, Sheffield Dates: 21 April - 7 May Coverage: Live on BBC One and BBC Two, BBC Red Button, BBC Sport app, BBC i-Player, Connected TV and online. List of times and channels

All times BST

*denotes concluding session of match.

First Round (best of 19 frames)

Saturday, 21 April

10:00 BST

Mark Selby (Eng) v Joe Perry (Eng)

Marco Fu (HK) v Lyu Haotian (Chn)

14:30 BST

Kyren Wilson (Eng) v Matthew Stevens (Wal)

Ronnie O'Sullivan (Eng) v Stephen Maguire (Sco)

19:00 BST

Mark Selby (Eng) v Joe Perry (Eng) *

Ali Carter (Eng) v Graeme Dott (Sco)

Sunday, 22 April

10:00 BST

Mark Allen (NI) v Liam Highfield (Eng)

Ronnie O'Sullivan (Eng) v Stephen Maguire (Sco) *

14:30 BST

Shaun Murphy (Eng) v Jamie Jones (Wal)

Ali Carter (Eng) v Graeme Dott (Sco) *

19:00 BST

Kyren Wilson (Eng) v Matthew Stevens (Wal) *

Marco Fu (HK) v Lyu Haotian (Chn) *

Media playback is not supported on this device World Snooker: Shot of the Championship

Monday, 23 April

10:00 BST

Mark Allen (NI) v Liam Highfield (Eng) *

Barry Hawkins (Eng) v Stuart Carrington (Eng)

14:30 BST

Shaun Murphy (Eng) v Jamie Jones (Wal) *

Ding Junhui (Chn) v Xiao Guodong (Chn)

19:00 BST

Luca Brecel (Bel) v Ricky Walden (Eng)

Barry Hawkins (Eng) v Stuart Carrington (Eng) *

Tuesday, 24 April

10:00 BST

Stuart Bingham (Eng) v Jack Lisowski (Eng)

Ding Junhui (Chn) v Xiao Guodong (Chn) *

14:30 BST

Luca Brecel (Bel) v Ricky Walden (Eng) *

Mark Williams (Wal) v Jimmy Robertson (Eng)

19:00 BST

Stuart Bingham (Eng) v Jack Lisowski (Eng) *

Neil Robertson (Aus) v Robert Milkins (Eng)

Wednesday, 25 April

10:00 BST

John Higgins (Sco) v Thepchaiya Un-Nooh (Tha)

Mark Williams (Wal) v Jimmy Robertson (Eng) *

14:30 BST

Judd Trump (Eng) v Chris Wakelin (Eng)

Neil Robertson (Aus) v Robert Milkins (Eng) *

19:00 BST

John Higgins (Sco) v Thepchaiya Un-Nooh (Tha) *

Anthony McGill (Sco) v Ryan Day (Wal)

Thursday, 26 April

First round (best of 19 frames) & second round (best of 25 frames)

13:00 BST

Mark Selby (Eng) / Joe Perry (Eng) v Mark Allen (NI) / Liam Highfield (Eng)

Anthony McGill (Sco) v Ryan Day (Wal) *

19:00 BST

Judd Trump (Eng) v Chris Wakelin (Eng) *

Marco Fu (HK) / Lyu Haotian (Chn) v Barry Hawkins (Eng) / Stuart Carrington (Eng)

Friday, 27 April

Second round (best of 25 frames)

10:00 BST

Mark Selby (Eng) / Joe Perry (Eng) v Mark Allen (NI) / Liam Highfield (Eng)

Ali Carter (Eng) / Graeme Dott (Sco) v Ronnie O'Sullivan (Eng) / Stephen Maguire (Sco)

14:30 BST

Marco Fu (HK) / Lyu Haotian (Chn) v Barry Hawkins (Eng) / Stuart Carrington (Eng)

Kyren Wilson (Eng) / Matthew Stevens (Wal) v Shaun Murphy (Eng) / Jamie Jones (Wal)

19:00 BST

Mark Selby (Eng) / Joe Perry (Eng) v Mark Allen (NI) / Liam Highfield (Eng) *

Ali Carter (Eng) / Graeme Dott (Sco) v Ronnie O'Sullivan / Stephen Maguire (Sco)

Saturday, 28 April

10:00 BST

Marco Fu (HK) / Lyu Haotian (Chn) v Barry Hawkins (Eng) / Stuart Carrington (Eng) *

Kyren Wilson (Eng) / Matthew Stevens (Wal) v Shaun Murphy (Eng) / Jamie Jones (Wal)

14:30 BST

Ali Carter (Eng) / Graeme Dott (Sco) v Ronnie O'Sullivan (Eng) / Stephen Maguire (Sco) *

John Higgins (Sco) / Thepchaiya Un-Nooh (Tha) v Stuart Bingham (Eng) / Jack Lisowski (Eng)

19:00 BST

Kyren Wilson (Eng) / Matthew Stevens (Wal) v Shaun Murphy (Eng) / Jamie Jones (Wal) *

Mark Williams (Wal) / Jimmy Robertson (Eng) v Neil Robertson (Aus) / Robert Milkins (Eng)

Sunday, 29 April

10:00 BST

Luca Brecel (Bel) / Ricky Walden (Eng) v Judd Trump (Eng) / Chris Wakelin (Eng)

Ding Junhui (Chn) / Xiao Guodong (Chn) v Anthony McGill (Sco) / Ryan Day (Wal)

14:30 BST

John Higgins (Sco) / Thepchaiya Un-Nooh (Tha) v Stuart Bingham (Eng) / Jack Lisowski (Eng)

Mark Williams (Wal) / Jimmy Robertson (Eng) v Neil Robertson (Aus) / Robert Milkins (Eng)

19:00 BST

Luca Brecel (Bel) / Ricky Walden (Eng) v Judd Trump (Eng) / Chris Wakelin (Eng)

Ding Junhui (Chn) / Xiao Guodong (Chn) v Anthony McGill (Sco) / Ryan Day (Wal)

Monday, 30 April

13:00 BST

Luca Brecel (Bel) / Ricky Walden (Eng) v Judd Trump (Eng) / Chris Wakelin (Eng) *

Ding Junhui (Chn) / Xiao Guodong (Chn) v Anthony McGill (Sco) / Ryan Day (Wal) *

19:00 BST

John Higgins (Sco) / Thepchaiya Un-Nooh (Tha) v Stuart Bingham (Eng) / Jack Lisowski (Eng) *

Mark Williams (Wal) / Jimmy Robertson (Eng) v Neil Robertson (Aus) / Robert Milkins (Eng) *

Tuesday, 1 May

Quarter-Final (best of 25 frames)

10:00 & 19:00 BST

QF 1

QF 3

14:30 BST

QF 2

QF 4

Wednesday, 2 May

10:00 BST

QF 2

QF 3 *

14:30 BST

QF 1 *

QF 4

19:00 BST

QF 2 *

QF 4 *

Thursday, 3 May

Semi-Final (best of 33 frames)

13:00 BST

SF 1

19:00 BST

SF 2

Friday, 4 May

10:00 & 19:00 BST

SF 1

14:30 BST

SF 2

Saturday, 5 May

10:00 & 19:30 BST

SF 2 *

14:30 BST

SF 1 *

Sunday, 6 May

14:00 & 19:00 BST

Final

Monday, 7 May

14:00 & 19:00 BST

Final *