UK Championship 2019: Full tournament results

Media playback is not supported on this device O'Sullivan wins record seventh UK title to make history - best shots

Full schedule and results from the 2019 UK Snooker Championship at the Barbican Centre in York, which begins on 26 November and runs until the 8 December.

Highest break

N/A

Schedule

First round (best of 11 frames)

Ronnie O'Sullivan v Ross Bulman

Sam Craigie v Tian Pengfei

Noppon Saengkham v Jackson Page

Anthony McGill v Mitchell Mann

Ding Junhui v Duane Jones

Michael Georgiou v Oliver Lines

Ali Carter v Brandon Sargeant

Robert Milkins v Harvey Chandler

Li Hang v Jamie Clarke

Xiao Guodong v Rod Lawler

Marco Fu v Craig Steadman

Kyren Wilson v Riley Parsons

Liang Wenbo v Dominic Dale

Tom Ford v David Grace

Daniel Wells v Zhang Anda

Shaun Murphy v Eden Sharav

John Higgins v Peter Lines

Lu Ning v Joe O'connor

Matthew Selt v Ian Burns

Michael Holt v Adam Stefanow

Stuart Bingham v Lei Peifan

Martin Gould v Alfie Burden

Thepchaiya Un-nooh v Jamie O'neill

Zhao Xintong v A Ursenbacher

Stuart Carrington v James Wattana

Yanbingtao v Igor Figueiredo

Peter Ebdon v John Astley

Jack Lisowski v David Lilley

Mark King v Chang Bingyu

Lyu Haotian v Andy Lee

Robbie Williams v Luo Honghao

Neil Robertson v Alex Borg

Mark Williams v Fraser Patrick

Michael White v Fergal O'brien

Zhou Yuelong v Fan Zhengyi

Mark Davis v Si Jiahui

Stephen Maguire v Billy Castle

Mark Joyce v Jordan Brown

Graeme Dott v Barry Pinches

Yuan Sijun v Hammad Miah

Matthew Stevens v Chen Feilong

Ryan Day v Soheil Vahedi

Anthony Hamilton v Sam Baird

David Gilbert v James Cahill

Martin O'donnell v Kishan Hirani

Ricky Walden v Xu Si

Liam Highfield v Mike Dunn

Mark Selby v Andy Hicks

Mark Allen v Jimmy White

Andrew Higginson v Jak Jones

Scott Donaldson v Chen Zifan

Ben Woollaston v Zhang Jiankang

Barry Hawkins v Gerard Greene

Alan Mcmanus v Elliot Slessor

Jimmy Robertson v Kacper Filipiak

Kurt Maflin v Thor Chuan Leong

Chris Wakelin v Ashley Carty

Gary Wilson v Bai Langning

Sunny Akani v Lee Walker

Joe Perry v Simon Lichtenberg

Hossein Vafaei v Louis Heathcote

Luca Brecel v Nigel Bond

Ken Doherty v Mei Xiwen

Judd Trump v Amine Amiri

Results

Results will appear here.