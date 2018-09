Sochi 2014: Freestyle skiing - Men's aerials results

From the section

Finals

Final 3 Rank Country Name Score Gold BLR Anton Kushnir 134.5 Silver AUS David Morris 110.41 Bronze CHN Jia Zongyang 95.06 4 CHN Qi Guangpu 90

Final 2 Rank Country Name Score Status 1 CHN Jia Zongyang 117.7 Q 2 CHN Qi Guangpu 116.74 Q 3 BLR Anton Kushnir 115.84 Q 4 AUS David Morris 115.05 Q 5 US Mac Bohonnon 113.72 6 UKR Oleksandr Abramenko 113.12 7 CAN Travis Gerrits 111.95 8 BLR Dmitri Dashinski 100.45

Key: Q = qualified for final 3

Final 1 Rank Country Name Score Status 1 CHN Qi Guangpu 121.24 Q 2 BLR Anton Kushnir 119.03 Q 3 UKR Oleksandr Abramenko 119.03 Q 4 CHN Jia Zongyang 110.41 Q 5 BLR Dmitri Dashinski 108.41 Q 6 CAN Travis Gerrits 107.29 Q 7 US Mac Bohonnon 105.21 Q 8 AUS David Morris 101.87 Q 9 BLR Denis Osipau 99.36 10 RUS Pavel Krotov 96.46 11 CHN Wu Chao 82.3 12 SWI Renato Ulrich 80.53

Key: Q = qualified for final 2

Qualification

Qualification 2 Rank Country Name Score Status 1 BLR Dmitri Dashinski 117.19 Q 2 BLR Anton Kushnir 115.38 Q 3 RUS Pavel Krotov 115.05 Q 4 CAN Travis Gerrits 112.39 Q 5 BLR Denis Osipau 111.05 Q 6 US Mac Bohonnon 110.18 Q 7 RUS Timofei Slivets 108.41 8 SWI Thomas Lambert 89.38 9 BLR Alexei Grishin 88.94 10 RUS Ilya Burov 86.73 11 KAZ Sergei Berestovskiy 85.3 12 SWI Mischa Gasser 83.91 13 KAZ Baglan Inkarbek 79.31 14 UKR Mykola Puzderko 77.88 15 CHN Liu Zhongqing 77.83

Qualification 1 Rank Country Name Score Status 1 CHN Jia Zongyang 118.59 Q 2 AUS David Morris 118.59 Q 3 SWI Renato Ulrich 115.84 Q 4 CHN Qi Guangpu 113.57 Q 5 CHN Wu Chao 110.62 Q 6 UKR Oleksandr Abramenko 109.50 Q 7 BLR Anton Kushnir 107.52 8 BLR Dmitri Dashinski 106.64 9 RUS Pavel Krotov 106.33 10 RUS Ilya Burov 105.88 11 US Mac Bohonnon 104.79 12 UKR Mykola Puzderko 98.41 13 SWI Thomas Lambert 96.83 14 SWI Mischa Gasser 96.52 15 RUS Timofei Slivets 87.33 16 KAZ Sergei Berestovskiy 82.84 17 BLR Denis Osipau 81.86 18 CHN Liu Zhongqing 80.09 19 CAN Travis Gerrits 76.92 20 BLR Alexei Grishin 76.82 21 KAZ Baglan Inkarbek 60.16

Key: Q = qualified for final 1

