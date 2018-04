Sochi 2014: Freestyle Skiing - Women's slopestyle results

From the section

Final

Rank Country Name First Run Second Run Best Score Gold CAN Dara Howell 94.2 48.4 94.2 Silver US Devin Logan 85.4 30 85.4 Bronze CAN Kim Lamarre 15 85 85 4 AUS Anna Segal 77 28.8 77 5 SWE Emma Dahlstrom 72.8 75.4 75.4 6 CAN Yuki Tsubota 71.5 28.4 71.5 7 GB Katie Summerhayes 19.3 70.5 70.5 8 ITA Silvia Bertagna 69.5 21.8 69.5 9 SWI Eveline Bhend 58.4 63.2 63.2 10 US Keri Herman 50 35.4 50 11 US Julia Krass 42.4 38.6 42.4 12 SWI Camillia Berra 5.6 30.4 30.4

Qualification

Rank Country Name First Run Second Run Best Score 1 CAN Dara Howell 88.8 35.2 88.8 Q 2 CAN Kim Lamarre 85.4 38 85.4 Q 3 GB Katie Summerhayes 81.4 84 84 Q 4 CAN Yuki Tsubota 76.5 81 81 Q 5 US Devin Logan 79.4 80.4 80.4 Q 6 SWE Emma Dahlstrom 9.19 79.2 79.2 Q 7 AUS Anna Segal 75.4 78.8 78.8 Q 8 US Julia Krass 78.4 39.2 78.4 Q 9 SWI Eveline Bhend 67.2 77.2 77.2 Q 10 SWI Camillia Berra 74.4 74.8 74.8 Q 11 US Keri Herman 27.4 72.4 72.4 Q 12 ITA Silvia Bertagna 70.5 11.8 70.5 Q 13 CHI Dominique Ohaco 69.5 51.4 69.5 14 GER Lisa Zimmermann 20 67.2 67.2 15 NZ Anna Willcox-Silfverberg 62.4 34.4 62.4 16 AUT Philomena Bair 57.6 20 57.6 17 PAR Julia Marino 36.4 25.6 36.4 18 SVK Natalia Slepecka 34.6 32.6 34.6 19 CAN Kaya Turski 14.6 28 28 20 SVK Zuzana Stromkova 24.4 20.2 24.4 21 RUS Anna Mirtova 17.3 21.6 21.6 22 JPN Chiho Takao 10 8.6 10

Key: Q = Qualified

Full freestyle skiing schedule.

Detailed results available on the Sochi 2014 website.