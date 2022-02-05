Winter Olympics: Luge - Men's Singles results

From the section Winter Olympics

Run One

RankCountryNameTimeDifference
1GERLUDWIG Johannes57.0630
2AUTKINDL Wolfgang57.110+0.047
3ITAFISCHNALLER Dominik57.361+0.298
4LATAPARJODS Kristers57.364+0.301
5GERLOCH Felix57.383+0.320
6AUTGLEIRSCHER David57.407+0.344
7LATBERZINS Gints57.414+0.351
8ROCREPILOV Roman57.594+0.531
9GERLANGENHAN Max57.606+0.543
10USAMAZDZER Chris57.780+0.717
11ROCPAVLICHENKO Semen57.786+0.723
12ITAFELDERER Leon57.814+0.751
13USAGUSTAFSON Jonathan57.845+0.782
14CANWATTS Reid58.049+0.986
15USAWEST Tucker58.079+1.016
16ROCGORBATCEVICH Aleksandr58.139+1.076
17LATDARZNIEKS Arturs58.166+1.103
18SVKNINIS Jozef58.205+1.142
19AUSFERLAZZO Alexander58.216+1.153
20ROUCRETU Valentin58.349+1.286
21SWEKOHALA Svante58.517+1.454
22GBRSTAUDINGER Rupert58.731+1.668
23CHNFAN Duoyao58.848+1.785
24POLSOCHOWICZ Mateusz58.863+1.800
25UKRDUKACH Anton58.873+1.810
26SVKSKUPEK Marian58.956+1.893
27AUTGLEIRSCHER Nico59.110+2.047
28CZELEJSEK Michael59.542+2.479
29BULANGELOV Pavel59.555+2.492
30GEOKUMARITASHVILI Saba1:00.211+3.148
31JPNKOBAYASHI Seiya1:00.856+3.793
32UKRMANDZIY Andriy1:01.082+4.019
33BIHNIKOLAJEV Mirza1:01.667+4.604
34KORLIM Namkyu1:02.438+5.375
ITAFISCHNALLER KevinDNS

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