From the section Winter Olympics

Rank Country Athlete Time Difference 1 SUI FEUZ Beat 1:42.69 0.00 2 FRA CLAREY Johan 1:42.79 +0.10 3 AUT MAYER Matthias 1:42.85 +0.16 4 CAN CRAWFORD James 1:42.92 +0.23 5 NOR KILDE Aleksander Aamodt 1:43.20 +0.51 6 ITA PARIS Dominik 1:43.21 +0.52 7 SUI ODERMATT Marco 1:43.40 +0.71 8 AUT KRIECHMAYR Vincent 1:43.45 +0.76 9 AUT FRANZ Max 1:43.52 +0.83 10 SLO KLINE Bostjan 1:43.75 +1.06 11 FRA MUZATON Maxence 1:43.82 +1.13 11 NOR SEJERSTED Adrian Smiseth 1:43.82 +1.13 13 GER BAUMANN Romed 1:43.84 +1.15 14 USA COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:43.91 +1.22 15 ITA MARSAGLIA Matteo 1:44.06 +1.37 16 SUI HINTERMANN Niels 1:44.08 +1.39 17 ESP ETXEZARRETA Adur 1:44.12 +1.43 17 GER SANDER Andreas 1:44.12 +1.43 19 USA BENNETT Bryce 1:44.25 +1.56 20 USA GANONG Travis 1:44.39 +1.70 21 AUT HEMETSBERGER Daniel 1:44.59 +1.90 22 CAN SEGER Brodie 1:44.68 +1.99 23 GER FERSTL Josef 1:44.69 +2.00 24 SLO HROBAT Miha 1:44.71 +2.02 25 SUI ROGENTIN Stefan 1:44.95 +2.26 26 FRA GIEZENDANNER Blaise 1:45.00 +2.31 27 FRA BAILET Matthieu 1:45.23 +2.54 28 LIE PFIFFNER Marco 1:45.79 +3.10 29 MON ALESSANDRIA Arnaud 1:46.25 +3.56 30 ISR SZOLLOS Barnabas 1:46.88 +4.19 31 IRL GOWER Jack 1:47.61 +4.92 32 CHI von APPEN Henrik 1:47.69 +5.00 33 UKR KOVBASNYUK Ivan 1:48.09 +5.40 34 BOL BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1:48.26 +5.57 35 KOS TAHIRI Albin 1:52.44 +9.75 36 CHN XU Mingfu 1:56.93 +14.24 GER SCHWAIGER Dominik DNF ITA INNERHOFER Christof DNF CAN THOMPSON Broderick DNF SRB VUKICEVIC Marko DNF SLO NARALOCNIK Nejc DNF CHN ZHANG Yangming DNF NOR JANSRUD Kjetil DNS

DNF = Did not finishDNS = Did not start