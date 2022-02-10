Winter Olympics: Speed Skating - Women's 5,000m results
Last updated on .From the section Winter Olympics
|Ranking
|Country
|Name
|Time
|1
|NED
|SCHOUTEN Irene
|00:06:43.51
|2
|CAN
|WEIDEMANN Isabelle
|00:06:48.18
|3
|CZE
|SABLIKOVA Martina
|00:06:50.09
|4
|ITA
|LOLLOBRIGIDA Francesca
|00:06:51.76
|5
|NOR
|WIKLUND Ragne
|00:06:56.34
|6
|ROC
|VORONINA Natalia
|00:06:56.99
|7
|NED
|IN 'T HOF Sanne
|00:06:59.77
|8
|JPN
|OSHIGIRI Misaki
|00:07:01.17
|9
|BLR
|ZUYEVA Maryna
|00:07:02.91
|10
|JPN
|HORIKAWA Momoka
|00:07:06.92
|11
|CHN
|HAN Mei
|00:07:08.37
|12
|POL
|CZYSZCZON Magdalena
|00:07:21.49