Winter Olympics: Speed Skating - Women's 5,000m results

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Ranking Country Name Time
1NEDSCHOUTEN Irene00:06:43.51
2CANWEIDEMANN Isabelle00:06:48.18
3CZESABLIKOVA Martina00:06:50.09
4ITALOLLOBRIGIDA Francesca00:06:51.76
5NORWIKLUND Ragne00:06:56.34
6ROCVORONINA Natalia00:06:56.99
7NEDIN 'T HOF Sanne00:06:59.77
8JPNOSHIGIRI Misaki00:07:01.17
9BLRZUYEVA Maryna00:07:02.91
10JPNHORIKAWA Momoka00:07:06.92
11CHNHAN Mei00:07:08.37
12POLCZYSZCZON Magdalena00:07:21.49

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