Winter Olympics: Speed Skating - Women's 500m results
From the section Winter Olympics
Final
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|USA
|JACKSON Erin
|37.04
|2
|JPN
|TAKAGI Miho
|37.12
|3
|ROC
|GOLIKOVA Angelina
|37.21
|4
|AUT
|HERZOG Vanessa
|37.28
|5
|NED
|LEERDAM Jutta
|37.34
|6
|NED
|KOK Femke
|37.39
|7
|KOR
|KIM Minsun
|37.60
|8
|ROC
|KACHANOVA Daria
|37.65
|9
|POL
|ZIOMEK Kaja
|37.70
|10
|ROC
|FATKULINA Olga
|37.76
|11
|POL
|WOJCIK Andzelika
|37.78
|12
|CHN
|JIN Jingzhu
|37.88
|13
|NED
|de JONG Michelle
|37.97
|14
|CHN
|TIAN Ruining
|37.982
|15
|JPN
|GO Arisa
|37.983
|16
|USA
|BOWE Brittany
|38.04
|17
|JPN
|KODAIRA Nao
|38.09
|18
|USA
|GOETZ Kimi
|38.25
|19
|BLR
|NIFANTAVA Hanna
|38.30
|20
|KAZ
|AIDOVA Yekaterina
|38.54
|21
|CAN
|HUDEY Marsha
|38.79
|22
|CAN
|McDOUGALL Brooklyn
|38.84
|23
|NOR
|RIPSRUD Martine
|38.95
|24
|NOR
|SAMSONSEN Julie Nistad
|39.02
|25
|CZE
|ZDRAHALOVA Nikola
|39.18
|26
|TPE
|HUANG Yu Ting
|39.23
|27
|CAN
|McLEAN Heather
|39.31
|28
|BEL
|TAS Sandrine
|39.37
|29
|ROU
|HOGAS Mihaela
|39.45
|30
|ARG
|RODRIGUEZ LOPEZ Maria Victoria
|39.70