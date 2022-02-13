Winter Olympics: Speed Skating - Women's 500m results

From the section Winter Olympics

Final

RankCountryNameTime
1USAJACKSON Erin37.04
2JPNTAKAGI Miho37.12
3ROCGOLIKOVA Angelina37.21
4AUTHERZOG Vanessa37.28
5NEDLEERDAM Jutta37.34
6NEDKOK Femke37.39
7KORKIM Minsun37.60
8ROCKACHANOVA Daria37.65
9POLZIOMEK Kaja37.70
10ROCFATKULINA Olga37.76
11POLWOJCIK Andzelika37.78
12CHNJIN Jingzhu37.88
13NEDde JONG Michelle37.97
14CHNTIAN Ruining37.982
15JPNGO Arisa37.983
16USABOWE Brittany38.04
17JPNKODAIRA Nao38.09
18USAGOETZ Kimi38.25
19BLRNIFANTAVA Hanna38.30
20KAZAIDOVA Yekaterina38.54
21CANHUDEY Marsha38.79
22CANMcDOUGALL Brooklyn38.84
23NORRIPSRUD Martine38.95
24NORSAMSONSEN Julie Nistad39.02
25CZEZDRAHALOVA Nikola39.18
26TPEHUANG Yu Ting39.23
27CANMcLEAN Heather39.31
28BELTAS Sandrine39.37
29ROUHOGAS Mihaela39.45
30ARGRODRIGUEZ LOPEZ Maria Victoria39.70

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