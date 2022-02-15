Winter Olympics: Freestyle Skiing - Men's Ski Slopestyle Results

From the section Winter Olympics

Qualification

RankCountryNameRun 1Run 2 Best ScoreQualified
1SUIRAGETTLI Andri76.9885.0885.08Q
2NORRUUD Birk83.9640.9583.96Q
3USAGOEPPER Nicholas82.5180.2382.51Q
4SWETJADER Jesper59.1579.3879.38Q
5USAHALL Alexander79.1340.6079.13Q
6USASTEVENSON Colby78.0135.8078.01Q
7NZLBARCLAY Ben76.0077.7177.71Q
8SUIGUBSER Kim76.71DNS76.71Q
9AUTSVANCER Matej37.2574.8674.86Q
10SUIBOESCH Fabian53.8374.5374.53Q
11CANMOFFATT Max74.0635.1674.06Q
12SWEMAGNUSSON Oliwer73.4639.1673.46Q
13CANTHERRIAULT Edouard70.4023.7570.40
14ESPLLISO Javier21.9569.1669.16
15NZLBILOUS Finn68.0132.8568.01
16NORDAHL Ferdinand35.4167.6167.61
17AUTBACHER Daniel63.6016.2163.60
18ITADONAGGIO Leonardo63.4842.8863.48
19SUIWILI Colin54.4538.0354.45
20USAFOREHAND Mac37.8051.2151.21
21SWEHARLAUT Henrik37.7048.1648.16
22CHNHE Jinbo42.8320.8542.83
23NORNUMMEDAL Christian41.4816.0341.48
24CANMcEACHRAN Evan40.9033.7040.90
25NORFROSTAD Tormod22.1138.0538.05
26CANHARLE Teal36.0533.8136.05
27FINPELTOLA Simo35.0129.2535.01
28SWEBURVALL Hugo33.4028.5833.40
29ESPMAGNIN Thibault33.0614.7833.06
GBRWOODS JamesDNSDNSDNS
FRAADELISSE AntoineDNSDNSDNS

Top Stories