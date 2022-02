Last updated on .From the section Winter Olympics

Results

Ranking Country Name Time Behind 1 ROC BOLSHUNOV Alexander 01:11:32.700 0 2 ROC YAKIMUSHKIN Ivan 01:11:38.200 +5.5 3 NOR KRUEGER Simen Hegstad 01:11:39.700 +7.0 4 ROC MALTSEV Artem 01:11:43.400 +10.7 5 NOR ROETHE Sjur 01:11:48.500 +15.8 6 ROC SPITSOV Denis 01:11:58.900 +26.2 7 FRA PARISSE Clement 01:12:01.500 +28.8 8 USA PATTERSON Scott 01:12:06.600 +33.9 9 SWE POROMAA William 01:12:29.100 +56.4 10 FRA MANIFICAT Maurice 01:12:30.300 +57.6 11 SUI FURGER Roman 01:13:24.800 +1:52.1 12 GBR MUSGRAVE Andrew 01:13:29.300 +1:56.6 13 NOR HOLUND Hans Christer 01:13:30.200 +1:57.5 14 SUI COLOGNA Dario 01:13:31.100 +1:58.4 15 FRA LAPIERRE Jules 01:13:50.300 +2:17.6 16 SWE BURMAN Jens 01:14:22.300 +2:49.6 17 SUI RUEESCH Jason 01:14:48.400 +3:15.7 18 ITA SALVADORI Giandomenico 01:14:49.100 +3:16.4 19 FIN HYVARINEN Perttu 01:14:49.500 +3:16.8 20 GER DOBLER Jonas 01:14:50.000 +3:17.3 21 ESP ROJO Imanol 01:14:50.500 +3:17.8 22 SUI PRALONG Candide 01:14:50.500 +3:17.8 23 ISL EINARSSON Snorri Eythor 01:14:51.600 +3:18.9 24 JPN BABA Naoto 01:14:52.700 +3:20.0 25 AND ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu 01:15:09.800 +3:37.1 26 GER NOTZ Florian 01:15:32.200 +3:59.5 27 CAN LEVEILLE Olivier 01:15:54.300 +4:21.6 28 FIN LINDHOLM Remi 01:15:55.600 +4:22.9 29 IRL MALONEY WESTGAARD Thomas 01:15:59.000 +4:26.3 30 POL BURY Dominik 01:16:01.000 +4:28.3 31 GER MOCH Friedrich 01:16:03.600 +4:30.9 32 ITA VENTURA Paolo 01:16:05.400 +4:32.7 33 GER BOEGL Lucas 01:16:11.500 +4:38.8 34 FRA BACKSCHEIDER Adrien 01:16:16.600 +4:43.9 35 CAN DROLET Remi 01:16:27.100 +4:54.4 36 EST ALEV Alvar Johannes 01:16:28.400 +4:55.7 37 CZE KNOP Petr 01:16:35.000 +5:02.3 38 SWE HALFVARSSON Calle 01:16:47.600 +5:14.9 39 SWE JOHANSSON Leo 01:17:16.500 +5:43.8 40 SVK KORISTEK Jan 01:17:26.000 +5:53.3 41 CHN CHEN Degen 01:18:14.100 +6:41.4 42 CZE FELLNER Adam 01:18:14.300 +6:41.6 43 KAZ VELICHKO Yevgeniy 01:18:43.800 +7:11.1 44 LAT VIGANTS Raimo 01:18:55.200 +7:22.5 45 CHN BADELIHAN Hadesi 01:19:45.900 +8:13.2 46 CHN WANG Qiang 01:19:53.500 +8:20.8 47 BEL de MARRE Thibaut 01:19:53.800 +8:21.1 48 CHN LIU Rongsheng 01:19:58.500 +8:25.8 49 THA CHANLOUNG Mark 01:20:11.500 +8:38.8 50 POL HARATYK Mateusz 01:20:24.000 +8:51.3 51 AUS de CAMPO Seve 01:21:02.500 +9:29.8 52 BIH ERIC Strahinja 01:21:07.600 +9:34.9 53 AUS BELLINGHAM Phil 01:23:03.800 +11:31.1 54 LAT SLOTINS Roberts 01:24:46.400 +13:13.7 55 HUN KONYA Adam 01:25:21.400 +13:48.7 56 MKD JADA Stavre 01:25:41.800 +14:09.1 57 CRO SKENDER Marko 01:30:34.500 +19:01.8 58 BRA SILVA Manex 01:33:11.800 +21:39.1 59 GRE ANGELIS Apostolos 01:34:04.200 +22:31.5 NOR KLAEBO Johannes Hoesflot DNF CZE NOVAK Michal DNS

*Course shortened to 30km due to weather conditions. DNF- Did not finished DNS - Did not start