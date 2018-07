Korea Kaskazini kuondoa mipambo ya Nyuklia

Haki miliki ya picha Reuters Image caption Korea Kaskazini yaanza kutekeleza makubaliano na Marekani

Korea Kaskazini inaonekana kuanza kuondoa sehemu muhimu ulipuaji wa makombora kaskazini magharibi mwa taifa hilo.

Picha za Satellite zilizoonekana na makundi 38 ya uangalizi yanayoshirikiana na Marekani,zimeonyesha harakati hizo za kuondoa mitambo hiyo,hali inayoonyesha kwamba huenda Pyongyang imeanza kutekeleza ahadi ya mwezi June,pale kiongozi wa taifa hilo alipokutana na Rais Donald Trump.is complying with a promise made to the US in June.

Rais Donald Trump amesema kiongozi wa Korea Kaskazini aliahidi kuharibu mitambo ya majaribio ya silaha japo kuwa hakubainisha ni mitambo ipi hasa.

Katika mkutano wao viongozi hawa wawili uliofanyika Singapore Trump na Kim Jon un walisaini makubaliano ya kushirikiana katika mpango wa Nyuklia katika eneo la rasi ya Korea.

Lakini mpango huo huo ulikosolewa kwa madai kuwa hauna muda maalumu ulipangwa kwa utekelezaji.

Hapo jana Rais Trump kupitia ukurasa wake wa Twitter ameelezea kufurahishwa kwake na ushirkiano na Korea Kaskazini katika utekelezaji wa mpango huo.