Ndugu zangu watanzania ninawapenda Sanaa il Hali Alhamisi/Thursday hii mtatuwia radhi manake tunakuja kuwachapa Kichapo Cha Mwaka πŸƒπŸƒπŸƒπŸƒπŸƒπŸƒ @IdrisSultan @dstv_kenya



Catch all the action live and in HD. All packages. #TukoNdani #AFCON2019