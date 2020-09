Wanawake Afghanistan mara nyingi hulazimika kuficha majina yao hata wakiwa kwa daktari

Kampeni ya 'WhereIsMyName' ni nini?

Hii ndio sababu wanawake wameanzisha kampeni ya kutumia majina yao kwa uhuru iliyopewa jina la "Where Is My Name?" yaani "Jina Langu Liko Wapi?" ambayo imesambaa sanaa kwenye mitandao ya kijamii.