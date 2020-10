"Mara ya kwanza kugundua kuwa korodani zangu zina matatizo nilikuwa na miaka 15"

Chris, 27,na kaka yake Ben, 28, walionekana kwenye Makala ya BBC Three iitwayo 'My, my brother and our balls ' ambako walikuwa wanachunguza afya za korodani zao ili kuwahamasisha watu wengine kufanya vivyo hvyo.