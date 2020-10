Unajua nini kuhusu waigizaji matajiri zaidi duniani?

The Rock Johnson

'The Rock', muigizaji wa filamu Mmarekani mwenye asili ya Canada ndio aliyevunja rekodi ya kuwa mwigizaji tajiri zaidi duniani mwaka huu ikiwa ni mwaka wa pili mfululizo, kulingana na orodha ya utajiri ya jarida la Forbes.

Reynolds

Filamu zake za hivi karibuni ni pamoja na Free Guy, The Croods: A New Age na The Hitman's Wife Guard.