Habari katika Picha: Harusi ya kitamaduni ya mcheza filamu na mchekeshaji Williams Uchemba na Brunella Oscar

Williams Uchemba

Williams Uchemba ni nani?

Williams Uchemba alianza kazi yake ya filamu akiwa na umri mdogo ambapo alipata umaariufu sana kwa filamu kama 'Beyond Belief' na 'The World of Riches.'