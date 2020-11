Mapacha waliounganika: 'Tulijua kuwa tuko tofauti na watoto wengine'

Je maisha kwa mapacha hao ambao sasa wana umri wa miaka 19 yanaendeleaje?

Akielezea upasuaji huo baadaye, Bwana Hockley aliambia gazeti la The Guardian: "Wawili hao walikuja pamoja wakashikana wakati wa kugeuka. Ilibidi tukate sehemu hiyo ili kila mtoto asalie na uti wake wa mgongo, na kuwatengezea mpira maalum ya kufunika sehemu hiyo.

Wote watatu sasa wako chuo kikuu. Sanchia anasomea usalama mtandaoni, Eman siasa na uhusiano wa kimataifa, na Damaris is doing childhood, youth and educational studies.