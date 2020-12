Uchaguzi Uganda 2021; Mfahamu mgombea pekee mwanamke Nancy Kalembe

Je, ni nani huyu Nancy Kalembe?

Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la The Independent limemuelezea Nancy Kalembe kuwa alizaliwa kwa wazazi George Patrick Bageya na Aida Cissy Kubaaza.

Mgombea huyo ana sera zipi kwa wapigakura?

Hivi karibuni gazeti la New Vision lilieleza kuwa mgombea huyo alifanya tukio la kipekee kwa kufanya kampeni katika jukwaa moja na wagombea chama cha NUP katika Kata ya Goma Manispaa ya Mukono.

Je, 'Mission 56' ni nini?

Katika kauli mbiu hiyo lipo neno la nyongeza, "Leaving No One Behind", kwamba hakuna atakayeachwa nyuma.