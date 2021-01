Changamoto zinazomkabili Tshekedi baada ya kujitenga na Kabila

Desemba 2018, Felix Tshisekedi Kiongozi wa chama cha upinzani Union for Democracy and Social Progress (UPDS), aliingia madarakani katika mabadiliko ya kihistoria nchini Congo,baada ya kumshinda katika uchaguzi chaguo la Kabila ,waziri wa zamani wa mambo ya ndani Emmanuel Ramazani Shadary.

Katika hali isiyokuwa ya kawaida katika siasa za Afrika, wafuasi wa Kabila kutoka muungano uliopewa jina la Common Front for Congo (FCC) walishinda karibu asilimia 70 ya viti bungeni, jumla ya wabunge 350.

UDPS asilimia 36 na mshirika wake Union for the Congolese Nation (UNC) chama cha Vital Kahmere asilimia 17. Kwa pamoja viti 46 pekee. FCC inalidhibiti pia Baraza la Seneti ambamo Kabila ni mjumbe wa kudumu.

Ushirika na UNC ulimfungulia mlango:

Katika uchaguzi huo,Tshisekedi na kiongozi wa Union for the Congolese Nation (UNC) Vital Kamerhe, walikubaliana kushirikiana katika uchaguzi wa Rais na kumuachia Tshisekedi kuwa mgombea wao wa pamoja. Kamehre ni spika wa zamani wa bunge la taifa na mtu wa karibu wa Kabila kabla ya kuhasimiana.

Ushirikiano wa Tshisekedi na Kamerhe, uliwashtuwa wanasiasa wenzao waliokuwa pamoja katika kambi ya upinzani, Jean Pierre Bemba kiongozi wa Movement for the Liberation of Congo (MLC) na Gavana wa zamani wa Katanga Moise Katumbi.