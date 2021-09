Afghanistan:Je ni rais gani wa Marekani aliyehusika na kufeli kwa taifa hilo Afghanistan?

George Bush

Vita ya Iraq

Kwa majibu wa kitabu cha Ahmed Rashid cha Taliban: The Power of Militant Islam in Afghanistan and Beyond, kilichochapishwa mwaka 2004, Taliban walifanya mashambulio sita. Mwaka 2005 idadi ya mashambulio iliongezeka hadi 21 na 2006 iliongezeka mara nyingi kufikia idadi ya 141.