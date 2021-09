R. Kelly: Nyota aliyehukumiwa kwa kuwanyanyasa kingono wasichana

Maneno ya wakili wa Marekani jimbo la mashariki la New York ,J acquelin Kasulis, baada ya mwimbaji wa R&B R. Kelly kuhukumiwa kwa biashara ya ngono.

Msanii huyo alijizolea umaarufu miaka ya 1990 na nyimbo kama "Bump and Grind" na "Ignition". Moja ya nyimbo zake zinazojulikana ni wimbo wa mwaka 2004 "I believe I can fly".