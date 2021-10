Tetesi za soka Ulaya Jumapili tarehe 24.10.2021: Coady, Pogba, Overmars, Tielemans, Pepi, Dybala, Kroos, Kounde

Manchester United watafanya kila wawezalo ili kumbakiza kiungo mfaransa Paul Pogba Old Trafford huku Real Madrid ikiwa na matumaini ya kumsajili nyota huyo mwenye umri wa miaka 28 mwishoni mwa msimu. (AS - in Spanish)Meneja wa timu ya taifa ya Ubelgiji Brendan Rodgers amekataa ripoti kwamba kiungo wa Ubelgiji Youri Tielemans amekataa mkataba mpya Leicester City huku nyota huyo mwenye miaka 25 akivivutia vilabu kadhaa zikiwemo Liverpool na Manchester United. (Mail)