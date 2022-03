Uislamu na sayansi: Wataalamu watatu wa hesabu Uarabuni wasiofahamika kwa michango yao

Saa 1 iliyopita

Nakala ya Leonardo of Pisa's Liber Abbaci, ifahamikayo zaidi kama Fibonacci, angekuwa mwanahisabati mkuu wa kwanza wa Ulaya wa enzi za kati.

"Kinachovutia ni kwamba katika ukurasa wa 406 kuna marejeleo ya maandishi ya kale yaitwayo Modum algebre et almuchabal na pembeni kumeandikwa jina Maumeht, toleo la Kilatini la jina la Kiarabu Mohammed," anasema Al-Khalili.

Al Batani

Alhacen

"Alikuwa miongoni mwa wanahisabati wa kwanza wa Kiarabu kufaulu kushughulikia milinganyo ya shahada kubwa kuliko ya pili, kwa kutatua kijiometri ya ile ya tatu ambayo, zaidi ya miaka 1200 mapema, ilitolewa na Archimedes katika kazi yake 'On the sphere and cylinder'.