Oscars 2022: Zifahamu filamu bora 16 zilizoingia kwenye mashindano ya tuzo za Oscars

Nyota na filamu bora zaidi za mwaka uliopita zitapewa tuzo huko Hollywood leo Jumapili 27 Machi.

Hapa kuna zaidi kuhusu filamu 16 zilizofanya vyema zaidi katika uteuzi wa Oscar.

1. The Power of the Dog

Inahusu nini? - Ni eneo la Magharibi lenye giza ambalo linamwona mfugaji akimtesa kikatili mke mpya wa kaka yake na mwanawe.

Wahusika? - Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee.

Imeteuliwa na Oscar mara ngai? - 12.

Nafasi yake katika tuzo za Oscar ikoje? - Iko Vizuri sana. Inaongoza katika tasnia, na ina nafasi kubwa ya kushinda picha bora na mkurugenzi bora wa Jane Campion, ambaye amekuwa mwanamke wa kwanza kuteuliwa kuwa mkurugenzi bora mara mbili.

Cumberbatch, Dunst na Plemons wote pia wameteuliwa, kama vile Jonny Greenwood wa Radiohead kwa alama, na talanta nyingi za nyuma ya tasnia za filamu.

Unawezaa kuiona wapi? -Kwenye Netflix.

2. Coda

Inahusu nini? - Ruby ndio mtu pekee anayesikia katika familia Ruby is the only hearing person in her family, a Coda (child of deaf adult/s).

Anataka kusoma muziki lakini pia anahisi anaweza kuwasiadia wazazi wake ambao wana changamoto katika biashara yao.

Wahusika? - Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur.

Imewahi kuchaguliwa katika tuzo za Oscar ? - Mara tatu

Ina nafasi gani za kupata ushindi? - Ina nafasi kubwa sana. Troy Kotsur anapendwa zaidi katika kitengo cha mwigizaji bora zaidi, Sian Heder anatambulika kwa uchezaji wa skrini uliobadilishwa vyema, na kwa sasa ndiye mpinzani mkubwa wa The Power of the Dog kwa kuwa na picha bora zaidi.

Unaweza kuina kwenye? - On Apple TV+.

3. Dune

Inahusu nini? - Ni muundo mpya wa riwaya ya simulizi za sayansi ya Frank Herbert kuhusu mwana wa familia yenye heshima, na jukumu lake katika kulinda chombo chenye thamani zaidi ya galaxy.

Wahusika? - Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya.

Imeteuliwa katika Oscar mara ngapi? - 10.

Nafasi yake katika ushindi wa tuzo- Kwa nambari, kuna uwezekano wa kushinda Tuzo nyingi zaidi za Oscar, kwa kuwa inapendwa zaidi katika kipengele cha cinematography, editing, production design, sound na visual effects, pamoja na cha Hans Zimmer. Pia ni kwa ajili ya picha bora, lakini inashangaz mkurugenzi Denis Villeneuve hayupo na hakuna aliyechukua nafasi yake.

Ninaweza kuiona wapi? - Katika sinema na inapatikana kwa kukodisha kidijitali.

4. Belfast

Wahusika wake? - Jude Hill, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, Caitriona Balfe, Dame Judi Dench.

Imepata uteuzi wa Oscar ngapi? - Saba

Nafasi yake katika tuzo za Oscar ikoje? - Hinds na Dame Judi wako nje kwa zawadi za uigizaji tegemezi na wimbo wa Van Morrison Down To Joy ndio wimbo bora zaidi, lakini matumaini ya Belfast huenda yako katika picha bora zaidi na uasili wa uigizaji.

Uteuzi huo wawili wa mwisho unamaanisha Sir Kenneth amekuwa mtu wa kwanza kuorodheshwa katika kipengele cha saba tofauti katika maisha yake yote.

Ninaweza kuiona wapi? - Katika sinema na inapatikana kwa kukodisha kidijitali.

5. West Side Story

Wahusika wake? - Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose, Rita Moreno.

Imepata uteuzi wa tuzo za Oscar ngapi? - Saba

Nafasi yake katika Oscar ni ipi? -DeBose ndiye mtangulizi wa kushinda muigizaji msaidizi bora, uteuzi wa mwigizaji pekee wa filamu na nafasi yake bora ya kujinyakulia tuzo.

Spielberg anachaguliwa mara ya 18 na 19 wa Oscar kwa picha bora na mkurugenzi bora. Kwingineko, inatambuliwa katika kipengele cha ufundi kama vile sauti, muundo wa mavazi na picha ya mnyato

Unaweza kuiona? - Kwenye nyumba za sinema na Disney+.

6. King Richard

Inahusu nini? - Ni tamthilia ya wasifu kuhusu Richard Williams, baba na kocha wa nyota wa mchezo wa tenisi Serena na Venus Williams.

Wahusika wake? - Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney.

Imepata uteuzi wa Oscar ngapi? - Sita.

Nafasi yake katika tuzo za Oscar ni zipi? - Will Smith hajawahi kushinda lakini ameteuliwa mara mbili kabla ya Ali na The Pursuit of Happyness.

Wakati huu inaonekana kuwa inaweza kuwa na bahati yake mara ya tatu, kwani wengi wanatabiri kuwa tayari ni mchezo, umewekwa na unalingana na Smith kuwa muigizaji bora. Filamu hiyo pia imeteuliwa kwa picha bora na muigizaji msaidizi bora wa Ellis.

Ninaweza kuiona wapi? - Katika sinema na inapatikana kwa kukodisha kidijitali.

7. Nightmare Alley

Inahusu nini? - Ni hadithi ya kifahari ya mkurugenzi Guillermo del Toro ya tapeli ambaye ana hila za ajabu anazojifunza katika tamasha la carnival kuelekea jiji la matumaini ya kutajirika.

Wahusika wake? - Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe.

Imepata uteuzi wa Oscar ngapi? - Nne.

Nafasi yake katika tuzo za Oscar ni ipi? - Sio kubwa sana - pamoja na kuwa kwenye orodha ya picha bora zaidi ya 10, ina uteuzi tatu chini ya mstari.

Ninaweza kuiona wapi? - Katika sinema na kwenye Disney+.

8. Drive My Car

Inahusu nini? - Imechukuliwa kutoka kwa hadithi fupi ya Haruki Murakami, inamfuata muigizaji na msichana aliyepewa jukumu la kuwa dereva wake, ambao husafiri pamoja kwa njia zaidi ya moja.

Wahusika wake? - Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada, Reika Kirishima.

Imepata uteuzi wa Oscar ngapi? - Nne.

Nafasi zake za Oscar ni zipi? - Imeingia kwenye orodha bora ya picha na Ryusuke Hamaguchi amewania uongozaji bora na uchezaji bora wa skrini, lakini matumaini yake ni katika kitengo bora cha filamu za kimataifa.

Ninaweza kuiona wapi? - Katika sinema na inapatikana kwa kukodisha kidijitali.

9. Licorice Pizza

10. The Lost Daugh

11. Don't Look Up

12. The Tragedy of Macbeth

13. Being The Ricardos

14. No Time to Die

15. Flee

16. Encanto

