Winnie Byanyima: Mkurugenzi wa UNAIDS asimulia mateso ya unyanyasaji wa kingono aliopitia

Saa 1 iliyopita

'Hakuna neno la unyanyasaji'

"Tulipofika nyumbani yake, akaweka muziki ,wimbo ulikuwa The First Cut Is The Deepest na alikuja kuninyakua," alikumbuka.