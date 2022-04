Tetesi za soka Ulaya Jumamosi 23.04.2022: Jesus, Salah, Mbappe, Navas, Rice, Dragowski

Dakika 30 zilizopita

Arsenal inamsaka mshambuliaji wa Manchester City Gabriel Jesus, 25, kumpeleka Emirates, huku tayari mkurugenzi wa ufundi wa 'the Gunners' Edu ameshafanya mazungumzo na wawakikishi wa mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil. (Athletic, subscription required)

Mo Salah anataka kusalia Liverpool lakini hatma yake ya muda mrefu bado ni tata na wakati mkataba ukiwa bado kufikiwa mshambuliaji huyo wa Misri, 29 anasema pesa sio jambo pekee kuhusu hatma yake. (Four Four Two)