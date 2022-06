Malkia Elizabeth II: Nchi 6 zinazotaka kujitenga na utawala wa kifalme wa Uingereza

Barbados iliamua Novemba mwaka jana kwamba Malkia Elizabeth II hatakuwa tena mkuu wake wa serikali. Kwa hili, ikawa Jamhuri ama nchi changa zaidi ulimwenguni, jina ambalo inalishikilia hadi sasa. Lakini sio nchi pekee ya Caribbean ambayo iliamua kufanya hivyo. Kuna nyingine sita: Antigua and Barbuda, Bahamas, Belize, Grenada, Jamaika, and Saint Kitts na Nevis.

Historia fupi kuhusu utawala huu

Kwa kuongezea katika nchi hizi 6, zipo nchi zingine 8 ambazo Malkia Elizebeth II bado ni mkuu wa nchi hizo; Australia, Canada, Visiwa vya Solomon, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, na Tuvalu.