Tetesi za soka Ulaya Jumatatu 24.10.2022

Dakika 16 zilizopita

Machache kutoka Tetesi za Jumapili

Beki wa kulia wa Manchester United Mreno Diogo Dalot, 23, analengwa na Real Madrid. (Mirror) Chelsea wana nia ya kutaka mnamo mwezi Januari kumnunua mshambuliaji wa Manchester United Mreno Cristiano Ronaldo, 37, ambaye yuko tayari kupunguziwa mshahara ili kuondoka Old Trafford. (Sunday World) Nahodha wa zamani wa Manchester United Roy Keane anasema ‘’wachezaji wameonyesha mchezo mbaya zaidi’’ katika klabu hiyo huku akimtetea Ronaldo kwa kukataa kuingia kama mchezaji wa akiba dhidi ya Tottenham Jumatano iliyopita. (Sky Sports, via Sun) Manchester United haijapokea maombi yoyote ya kumnunua Ronaldo licha ya kumfanya apatikane kwa uhamisho wa bila malipo. (ESPN) Mtangazaji wa TV Piers Morgan anasema Ronaldo alikataa ofa ya pauni milioni 130 ya kucheza Saudi Arabia msimu uliopita. (Mail) Newcastle wako tayari kutumia £25m kumsajili mshambuliaji wa Brighton wa Ubelgiji Leandro Trossard, 27, Januari. (Talking Transfers, via Express) Tottenham inaweza kuwa tayari kutoa ofa ya pauni milioni 43 kumnunua beki wa Inter Milan mwenye umri wa miaka 23 Alessandro Bastoni. (Inter Live, via HITC)