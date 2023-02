Chelsea: Graham Potter chini ya shinikizo - apewe muda hadi lini?

Dakika 52 zilizopita

Meneja wa The Blues, ambaye alielezea madhara ambayo ukosoaji umeweka kwa familia yake na afya ya akili wiki iliyopita, ana mkopo mdogo sana katika benki katika suala la matokeo.

Huku The Blues sasa ikiwa nafasi ya 10, pointi 14 nyuma ya nafasi ya nne-bora, Potter - ambaye alichukua tu nafasi mnamo Septemba - anaonekana kuwa katika hali mbaya zaidi.

Wachezaji wa Blues nyuma ya bosi aliyeshindwa

"Tulikuwa tunazungumza kabla ya mechi kuhusu kutazama 'All or Nothing' na Arsenal miaka miwili ya utawala wa Mikel [Arteta], anakaribia kufutwa kazi, watu wanamtaka atoke na ni janga," Potter aliongeza.