Kwa nini wakati mwingine tunahisi uwepo wa viumbe visivyoonekana?

Kulingana na Luka, nilipozungumza naye kwenye programu ya BBC radio's All in the Mind, uzoefu wake ulikuwa huo ulikuwa wa kushangaza sana.

Ben Alderson-Day, profesa mshiriki au profesa msaidizi wa saikolojia katika Chuo Kikuu cha Durham, Uingereza, ndiye mwandishi wa kitabu kipya kiitwacho ‘Presence: The Strange Science and True Stories of the Unseen Other’.