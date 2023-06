Mwanaume ambaye amekanyaga kila nchi duniani bila kupanda ndege. Je, unajua jinsi alivyofanikisha hilo?

Dakika 49 zilizopita

"Jina langu ni Torbjorn C. Pedersen. Kumwita msafiri kwa jina hili itakuwa jambo baya, kwa hivyo niite tu 'Tar'," alijitambulisha kwenye tovuti yake 'Once upon a saga'.