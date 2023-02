Iwapo unatumia marashi, hizi ndio mbinu sahihi za kuitumia

Saa 1 iliyopita

Lakini je ulishawahi wakati mmoja kujiuliza iwapo kutumia marashi kunaweza kukuua?

Ni nini hasa kilichotokea?

Jinsi ya kutumia marashi

Tofauti kati ya marashi ya kupaka na manukato ya maji maji (body spray)

Je marashi ni hatari ?

Kati ya mwaka 2000 na 2008, idadi ya watu walifariki kwa kuvuta hewa ya manukato sawa na marashi na glues walizidi wale waliofariki kutokana na madawa, kulingana na ripoti ya taasisi ya Talk to Frank, ambayo ni washauri wa matumizi ya madawa nchini Uingereza .

Taasisi ya kuzuia ajai ya uingereza -The Royal Society of Prevention of Accident imesema kuwa watu wengi hufariki kutokana na manukato ya deodorant.