Ugonjwa uliwaokoa maelfu ya Wayahudi dhidi ya ugaidi wa Hitler

Dawa ya msingi na hatari

Riwaya ya Jesus Sanchez Adalid 'A Light in the Night of Rome' ilichapishwa mapema mwezi huu. Ni hadithi ya mapenzi kati ya msichana tajiri na kijana wa Kiyahudi na hadithi hiyo ya mapenzi inajitokeza wakati wa matukio haya ya kihistoria.