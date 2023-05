FBI yafichua njama ya miaka ya 1980 ya kumuua Malkia Elizabeth II

Mnamo 1976, marehemu Malkia alikuwa katika Jiji la New York kwa sherehe za miaka mia mbili za Marekani.

Nyaraka hizo zinaonesha jinsi wito ulivyotolewa kwa rubani kwa kurusha ndege ndogo juu ya Battery Park yenye maandishi yanayosomeka "England, Get out of Ireland." ("England, ondoka Ireland.")