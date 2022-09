Je, nchi ndogo kama Ukraine itaweza kweli kuishinda nchi yenye 'nguvu kubwa' kama Urusi?

Mwandishi maarufu wa Marekani Malcolm Gladwell anaandika katika kitabu chake David and Goliath : Underdogs, Misfits and the Art of Battling Giants, "Mwanasayansi ya siasa Evan Erngguin-Toft alithibitisha katika utafiti kwamba nchi kubwa zina asilimia ya ushindi wa 71.5%. Nchi ndogo ina theluthi moja ya kushinda, kama nchi ndogo imepigana dhidi ya uvamizi au vita vya msituni katika vita, tofati na kupigana vita vya kawaida, nafasi ya ushindi wa nchi ndogo ilifikia 63.6%.