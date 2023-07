Jinsi ya kujua dalili za saratani kupitia kinyesi

Deborah James, mwanaharakati wa saratani kutoka Uingereza na mtengenezaji wa kipindi cha BBC cha "You, Me And The Big C," amefariki akiwa na umri wa miaka 40. Aliweza kukusanya maelfu ya pauni kwa ajili ya utafiti wa saratani ya utumbo.