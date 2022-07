Kwa nini mahitaji ya video za ngono yanaongezeka katika nchi za Kiarabu?

Dakika 14 zilizopita

Kutafuta neno "ngono"

Utafiti uliochapishwa katika "Journal of Sexual Medicine" unaonyesha kuwa asilimia ya wanaume wa Kiarabu hutazama mara kwa mara tovuti za ngono, huku asilimia ya wanawake wakizitazama.

Ukandamizaji wa kijinsi na kupuuza

Athari za picha za ngono

Wanawake ndio hulipa gharama

Dini na Jinsia

Baadhi wanaweza kushangaa kwamba nchi za Kiarabu zinazojulikana kwa uhafidhina hutafuta zaidi video za ngono kwenye mtandao, lakini kulingana na Dk. Sherine El-Feki, mwandishi wa "Sex and the Citadel - Intimate Life in a Changing Arab World", ni jambo la kawaida.