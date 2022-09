Vichwa vya habari vya magazeti: 'Maisha katika huduma' na 'tulikupenda ma'am'

Magazeti mengi, likiwemo the Sun, yalitumia picha hiyo hiyo ya rangi nyeupe na nyeusi ya Malkia katika miaka yake ya baadaye akiwa mwenye fikra, na tabasamu laini . "The Sun na wasomaji wetu tulikupenda," linasema gazeti. "Tunajivunia kuwa ulikuwa Malkia wetu."

The Times, the Guardian, the i, na the Daily Star yote yalitumia picha ya siku ya kutawazwa kwa Malkia mwaka 1953 kwa ajili ya kuomboleza kifo chake.