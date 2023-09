Tetesi za Soka Ulaya Jumapili 03.09.2023

Dakika 26 zilizopita

Katika siku ya mwisho ya usajili, Manchester City ilishindwa kutoa dau la £60m kwa ajili ya mshambuliaji wa Crystal Palace Eberechi Eze, huku The Eagles wakikataa kutoa pauni milioni 80 inayotakiwa kwa ajili ya mchezaji huyo wa kimataifa wa England mwenye miaka, 25. (Sunday Mirror)

Galatasaray wanaendelea na mazungumzo na Manchester United kuhusu kumsajili kiungo wa kati wa Uholanzi Donny van de Beek, baada ya ofa ya mkopo ya pauni milioni 1 kwa mchezaji huyo wa miaka 26 kukataliwa katika siku ya mwisho ya uhamisho. (Mail on Sunday)

Galatasaray wanatarajia kumnunua kiungo wa kati wa Tottenham na Denmark Pierre-Emile Hojbjerg, 28, huku dirisha la uhamisho likiwa bado lliko wazi huko Uturuki. (Ajansspor, via Sabah)

Rais wa Lazio Claudio Lotito anasema mshambuliaji wa Manchester United Mason Greenwood alitaka kujiunga na klabu hiyo ya Italia lakini klabu hiyo ya Old Trafford haikukamilisha nyaraka kwa wakati kabla ya Muingereza huyo mwenye umri wa miaka 21 kujiunga na Getafe kwa mkopo. (La Lazio Siamo Noi, via Mail on Sunday)