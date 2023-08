M62 - Vuguvugu la Niger lenye wito wa kufukuzwa kwa vikosi vya Ufaransa

Tangu muungano huo wa Sacred Union for Safeguarding of Sovereignty and the Dignity of the people unaojulikana kama M62 ulipoundwa mwezi Agosti 2022,umepinga sera na uhusiano wa jeshi la Ufaransa wa bwana Bazoum , huku Niger ikiendelea kukabiliana na uvamizi kutoka kwa makundi Islamic State na yale ya Alqaeda.