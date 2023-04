Mapigano yanayoendelea Sudan ni hatari sana - balozi wa Marekani, Sudan

Hali ilivyo Khartoum ni tete - Anthony Blinken

Madai yanayojitokeza

Kikosi cha Rapid Support Forces ni kina nani?

Mzozo huu umefikaje hapa?

A proposed move to a civilian-led government has floundered on a timetable to integrate the RSF into the national army.