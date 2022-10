Tetesi za soka Ulaya Jumamosi 22.10.2022

Saa 1 iliyopita

Manchester United inatafakari kuhusu kumuachia Cristiano Ronaldo kwenye uhamisho wa bure baada ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 37 raia wa Ureno kutemwa kwa kukataa kuingia kama mchezaji mbadala au sub katika mechi dhidi ya Tottenham siku ya Jumatano. (The i)

Meneja wa Sporting Lisbon Ruben Amorim yumo kwenye orodha ya Aston Villa akisakwa kumrithi Steven Gerrard, lakini bosi wa zamani wa Tottenham, Mauricio Pochettino hana hamu na fursa hiyo. (The Athletic)

Mchezaji wa kiungo cha mbele raia wa Ivory Coast Wilfried Zaha, mwenye umri wa miaka 29, huenda akakataa mazungumzo ya mkataba mpya na Crystal Palace wakati akitafuta uhamisho wa bure kuelekea katika klabu iliyo katika nafasi sita za juu kwenye ligi msimu ujao wa joto. (The Five Podcast, via Mail)