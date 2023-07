Amritsar: Mji wa India ambako watu hawalali njaa

"Kuhudumia kwa dini ya Sikh, haina maana wakati wa wito na mwongozo tu, ni tendo la kila siku,” anaandika Jasreen Mayal Khanna katika kitabu, “Kuhudumia: Busara za Kisikh ili Kuishi vyema kwa kutenda mazuri,” (Seva: Sikh Wisdom for Living well by Doing Good.)