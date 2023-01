1913: Mwaka ambao Hitler, Trotsky, Tito, Freud na Stalin waliishi katika jiji moja.

Saa 1 iliyopita

Mnamo 1913 alichapisha kitabu "Totem and taboo. Kijana Josip Broz, kwa upande wake, ambaye baadaye alisifika kuwa kiongozi wa Yugoslavia, Marshal Tito, alikuwa akifanya kazi katika kiwanda cha magari cha Daimler huko Wiener Neustadt, jiji lililo kusini mwa Vienna, na alikuwa akitafuta kazi, pesa na furaha.

Katika uhamasishaji wake mkuu wa jiji wakati huo, "Thunder at Twilight," mwandishi wa Austria Frederic Morton alifikiria Hitler akiwafundisha wenzake "kuhusu maadili, usafi wa rangi, ujumbe wa Ujerumani, na usaliti wa Slavic, Wayahudi, Jesuits na Freemasons".

Lugha

Migahawa

"Utamaduni wa kahawa na dhana ya mjadala na majadiliano katika mikahawa ni sehemu muhimu sana ya maisha ya Viennese sasa na ilikuwa wakati huo," Charles Emmerson, mwandishi wa "1913: In Search of the World Kabla ya Vita Kuu." "Jumuiya ya wasomi wa Viennese kwa kweli ilikuwa ndogo na kila mtu alimjua kila mmoja na hiyo ilitoa mabadilishano katika mipaka ya kitamaduni." Hali hiyo, aliongeza, ilipendelea wapinzani wa kisiasa na watoro.