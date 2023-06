Kipi kipya kwenye bajeti za Tanzania?

Sura ya bajeti ya Tanzania

Kodi, Tozo na Ushuru

Nafuu ya bajeti

Pia, kuondoa ada kwa wanafunzi wanaomaliza kidato cha nne na kupangiwa na Serikali kujiunga na vyuo vya ufundi vya Dar es Salaam Institute of Technology – DIT, Mbeya University of Science and Technology – MUST na Arusha Technical College