Jumuiya ya Afrika Mashariki, majeshi na mustakabali wa amani DRC

Ufanisi wa nguvu za kijeshi

Ukubwa wa mgogoro wa Kongo kwa nchi za Jumuiya

Kundi la RED-Tabara na National Forces of Liberation (FNL), haya yametoka Burundi na yana uadui na serikali ya nchi hiyo.

Kundi la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FLDR) licha ya kufanya mashambulizi ndani ya Kongo, linaundwa na wapiganaji wanotajwa kutokea Rwanda na idadi kubwa ni maafisa na wanamgambo wa zamani waliokimbilia Kongo baada ya kuhusika na mauaji ya kimbari ya 1994 nchini Rwanda.