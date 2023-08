Wazee wachapwa viboko katika Makao ya Wazee ya PCEA Thogoto Kenya

Dakika 25 zilizopita

"Mchape katika makalio. Mpige," mfanyikazi mmoja anamsihi mfanyakazi mwenzake aliyeshika fimbo, katika Kanisa la Presbyterian Church of East Africa (PCEA) Thogoto Care Home for the Aged, takriban kilomita 20 (maili 12) magharibi mwa Nairobi.