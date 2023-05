Tina Turner: Nyimbo 10 bora na historia yake

Tina Turner, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 83, aliunda rekodi nyingi za R&B, funk, rock na pop, zote zikiwa na uwezo wake wa kipekee wa sauti.

Nyimbo hizo zinafuatilia hadithi yake kutoka kwa ushirikiano wake usio na furaha na mumewe wa kwanza Ike hadi miaka ya 1980 kurudi kwa hisani ya kikundi cha pop cha synth cha Uingereza.

Haya ndio machaguo ya vibao vyake maarufu na vinavyopendwa zaidi.

Huwezi kusikiliza tena Play video, "Watch: Eight of Tina Turner's most legendary songs", Muda 0,54 00:54 Maelezo ya video, Tazama: Nyimbo nane kati ya nyimbo maarufu za Tina Turner

1. River Deep, Mountain High (1966)

Tina alipata mafanikio na Ike mwaka wa 1960, na mojawapo ya kazi bora zaidi za muziki wa pop ilikuja miaka sita baadaye wakati mtayarishaji Phil Spector alipoomba kufanya kazi naye.

Ingawa wimbo huo ulipewa sifa kwa wawili hao, Spector hakumtaka Ike kwenye studio, na Tina alifurahi kufanya kazi na mtu mwingine.

Alistaajabu kubaini mtayarishaji amekusanya bendi kamili na kwaya ili kuunda ukuta wake maarufu wa sauti. "Nilikuwa tu msichana kutoka Tennessee ambaye alinaswa na Ike na kuwa mwimbaji," aliandika katika wasifu wake. "Sijawahi kuona kitu kama hiki, isipokuwa kwenye sinema."

Rekodi hiyo ilifika nambari tatu nchini Uingereza, lakini ilishuka nchini Marekani. Ma-DJ wa redio "walisema haikuwa na asili ya 'weusi' vya kutosha kiasi cha kuwa na mdundo na blues na rhythm, au ya asili ya weupe vya kutosha kuwa 'pop'," alisema.

2. Proud Mary (1971)

Baada ya wimbo huu kuvuma kwa Credence Clearwater Revival mwaka wa 1969, Ike na Tina walibadilisha wimbo wao wa mahadhi ya country-rock ambao haukuharakishwa kuwa mtindo wa kusisimua funk Ode to freedom.

Kuanzia na utangulizi wake wa kupendeza kabla ya kuanza maisha kwa sauti yake ya kusisimua, hii ilivutia mashabiki wa muziki wa Marekani. Ilifikia nambari nne kwenye chati ya Billboard na ikashinda Tuzo ya Grammy.

Wakati Beyonce alipotoa pongezi kwa Tina kwenye Tuzo la Kennedy Center Honours 2005, huu ndio wimbo aliochagua kuuimba. Miaka mitatu baadaye, wanandoa hao waliungana kuiimba kwa kushirikiana kwenye Tuzo za Grammy.

3. Nutbush City Limits (1973)

"A church house, gin house/a school house, outhouse"- Tina alifahamisha mji wake wa nyumbani wa Tennessee katika nyimbo hizi.

Wimbo huo wa kusisimua ulikuwa kumbukumbu ya kusikitisha ya utoto wake wenye kutatiza, ambapo alitumia muda fulani kuchuma pamba. "Unaenda uwanjani siku za wiki/Na uwe na picnic Siku ya Wafanyakazi."

Miaka mitatu baada ya wimbo huu kutoka, Tina alimuacha Ike baada ya kuteseka kwa miaka mingi ya unyanyasaji wake, na kuacha kazi yake katika usawa.

4. Let's Stay Together (1983)

Ilibidi Tina aanze tena na kujijenga kama msanii wa kujitegemea. Wakati muhimu katika kurejea huko ambako kulisababisha mafanikio makubwa zaidi kuliko hapo awali ilikuja wakati alikutana na watu wawili wa kikundi cha Kiingereza cha electro-pop Heaven 17.

Martyn Ware na Glenn Gregory walikuwa wanatafuta mwimbaji mmoja wa mwisho kwa ajili ya albamu ya matoleo ya jalada la mradi wao wa British Electric Foundation, na Tina hakuwa na mkataba wa kurekodi.

Alipoingia kwenye Studio za Abbey Road, hakukuwa na wanamuziki wengine hapo. "Bendi iko wapi?" Aliuliza, akitarajia okestra ya Phil Spector-esque. Badala yake, muziki ulitengenezwa na wasanifu.

Kwanza walirekodi The Temptations' Ball of Confusion, kisha Al Green Let's Stay Together, ambayo ikawa kibao chake cha kwanza kilichoshika katika nafasi 10 bora nchini Uingereza kwa muongo mmoja.

5. What's Love Got to Do With It (1984)

Aliimarisha hadhi yake kama mwimbaji pekee kwa wimbo huu, ulioandikwa na Terry Britten na Graham Lyle, ambao tayari ulikuwa umetolewa kwa Sir Cliff Richard, Donna Summer na Bucks Fizz.

Uimbaji wake wa kuvutia ulioambatana na video ya muziki iliyomshirikisha akitembea kwenye mitaa ya New York akiwa amevalia nguo za denim na ngozi nyeusi, ulimpa Turner nambari moja pekee wa Marekani na kushinda rekodi ya mwaka kwenye Grammys.

Pia ilimfanya mwanamke mwenye umri mkubwa zaidi (wakati huo) wimbo wake kushika namba moja katika chati za Marekani akiwa na umri wa miaka 44.

6. Private Dancer (1984)