Jinsi hashtags, nyimbo na vichekesho vilivyokoleza maandamano ya Iran

Ujumbe unaosambaa kwenye mtandao wa Twitter

Maandamano kwenye mtandao wa Instagram

Unity for Freedom ni video fupi iliyoundwa na msanii ndani ya Iran anayeitwa Benyamin ambayo imesambaa kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Inaonyesha mkono wa kikosi cha usalama uliobeba rungu, na kupiga mikono mingine iliyo karibu. Mpaka walipomshinda, na inamalizikia kwa mkono huo wa kujiunga na mikono mingine kuonyesha ishara ya ushindi.

Nyimbo zinazovuma na kusambaa

Mapema katika maandamano hayo, Wairani walienda kwenye Twitter na Instagram kueleza sababu zao za kuandamana kwa idadi kubwa ya tweets au machapisho yanayoanza na 'For the sake of', au 'Baraye' kwa Kiajemi.