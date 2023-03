Jinsi binti wa dikteta alivyojenga milki ya pauni milioni 200

Gulnara Karimova alitumia makampuni ya Uingereza kununua nyumba na ndege kwa fedha zilizopatikana kupitia hongo na ufisadi, utafiti wa Freedom For Eurasia unasema.

Waendesha mashtaka walimshutumu kwa kuwa sehemu ya kundi la uhalifu ambalo lilidhibiti mali ya zaidi ya $1bn (£760m) katika nchi 12, zikiwemo Uingereza, Urusi na Falme za Kiarabu. "Kesi ya Karimova ni mojawapo ya kesi kubwa zaidi za hongo na ufisadi kuwahi kutokea," anasema Tom Mayne, mmoja wa watafiti wa ripoti ya Freedom For Eurasia na mtafiti mwenza katika Chuo Kikuu cha Oxford.

Freedom For Eurasia ilitafiti rekodi za sajili ya mali na ardhi ili kubaini angalau mali 14 ambazo inasema zilinunuliwa kabla ya kukamatwa, na fedha zinazodaiwa kutiliwa shaka, katika nchi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Uingereza, Uswizi, Ufaransa, Dubai na Hong Kong.

Ripoti ya Freedom For Eurasia pia inataja makampuni ya London na visiwa vya Virgin ambayo inadai yalitumiwa na Karimova au washirika kuwawezesha kutumia mapato ya uhalifu katika mali hizo na pia kwenye ndege za binafsi.

Huduma za uhasibu kwa kampuni mbili za Uingereza zilizounganishwa na Karimova, Panally Ltd na Odenton Management Ltd, zilitolewa na SH Landes LLP, kampuni ambayo hapo awali ilikuwa kwenye Mtaa wa New Oxford huko London.